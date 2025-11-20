João Maria Pereira Gomes

Sua esposa, filhos, noras e netos participam que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, hoje, pelas 19:00, na Igreja Paroquial de Santo António, por passar neste dia o 33.º aniversário da sua morte.

Querido marido,33 anos que partiste,Nada mais foi inteiro,Metade da minha vida está no Céu junto com você,Aquela parte mais leve, mais pura, mais cheia de amor,Era cedo demais para eu aprender a viver sem você,A Saudade grita todos os dias e o silêncio melembra que não terei mais sua voz me chamando, Mas ainda sigo com você dentro de mim, Sempre.

Funchal, 20 de novembro de 2025