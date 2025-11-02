João Marcelino dos Santos

Com carinho e saudade de sua esposa, filha, filhos, genros, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi residente ao sítio do Foro, Estreito de Câmara de Lobos (atualmente a residir em Câmara de Lobos). Mais se informa que seu funeral se realiza nesta segunda-feira, 03/11/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 10:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente, que será celebrada pelas 11:30, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na Missa de sétimo dia que será celebrada no proximo domingo, 09 de novembro, ás 11:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 3 de novembro de 2025