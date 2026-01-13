O Município da Ponta do Sol manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do seu trabalhador João Manuel Gomes da Silva.

Ao longo do seu percurso ao serviço do Município, distinguiu-se pelo profissionalismo, dedicação e sentido de responsabilidade, deixando uma marca humana e profissional junto de colegas, dirigentes e da comunidade.

Relembramos que o seu funeral se realiza nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026, encontrando-se em câmara ardente na Capela Mortuária da Igreja de Nossa Sr.ª da Piedade a partir das 09:00 horas, seguindo pelas 10:00 horas para a Capela de Santo Amaro - Lombada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a cerimónia prosseguirá para inumação no cemitério de Santo Amaro - Lombada.

Neste momento de dor e consternação, o Município da Ponta do Sol endereça à família, amigos e colegas as mais sentidas condolências, expressando solidariedade e respeito pela memória de quem tanto contribuiu para esta instituição durante mais de 32 anos.