Suas irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, tias, tios, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo João Manuel de Jesus Freitas Spínola, natural do Monte e residente São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se amanhã, quinta-feira, dia 23 de outubro, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece:

A família faz um agradecimento especial à cuidadora Laurinda Ferreira pelo seu serviço 24h, ao seu sobrinho João Cró e querido amigo Carlos “nêspera”, por toda a atenção prestada ao seu familiar.

Agradecimento especial ao seu querido cunhado Nélio Camacho e grande amigo Marco Sousa.

A família agradece à família do Sr. João Jardim e a incansável dedicação do Sr. Paulo, socio-gerente da sapataria Dallas.

Igualmente agradece à equipa do serviço de terapia da dor, à equipa médica, enfermagem e auxiliares dos cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada e ao serviço de hemato-oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A família comunica que será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio da alma do seu familiar, terça-feira, dia 28 de outubro, pelas 19.00h, na Igreja Paroquial de São José, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 22 de outubro de 2025