Suas irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, tias, tios, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo João Manuel de Jesus Freitas Spínola, natural da freguesia do Monte e residente em São Roque, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 23 de outubro, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A gerência da Sapataria Dallas apresenta os seus mais sinceros sentimentos à família do seu grande amigo João, apresentando votos de superação neste momento de dor e sofrimento.

A gerência e colaboradores da empresa Metaltec participam o falecimento do seu colaborador e amigo, expressando a toda a família as suas mais sentidas condolências

Gratidão é saber que a nossa vida está rodeada de grandes pessoas! Obrigada por tudo nesta dura caminhada. Carina Jardim e Fábio Barradas.

A família comunica que será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio da alma do seu familiar, terça-feira, dia 28 de outubro, pelas 19.00h, na Igreja Paroquial de São José, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 23 de outubro de 2025