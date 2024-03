João Manuel de Freitas

Sua esposa, Jacinta Martinha De Abreu Freitas, seus filhos, Carla Freitas, Valéria Faria, marido e filhos, João Freitas e esposa, Ricardo Freitas, esposa e filha, seus cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio, primo, padrinho, amigo, vizinho e parente, morador que foi à Rua do Til, Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza hoje segunda-feira dia 11 de Março de 2024, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 11:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, onde será celerada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, após a qual prosseguirá para Cremação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, o acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que no próximo Sábado dia 16 de Março de 2024, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de São José, Freguesia de São Roque, Funchal, pelas 19:00h horas.

Uma palavra de Apreço aos médicos, Enfermeiros e pessoal Auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Serviço de Medicina Intensiva, gratos a todos pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com o nosso ente querido. O nosso muito Obrigado. Bem Hajam.

“Querido marido, foste um super herói, inteligente, grande, único, perfeito e simples, estaremos sempre contigo”

Da sua esposa; Jacinta Freitas

Funchal, 11 de março de 2024