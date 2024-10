A sua família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu querido parente, residente que foi à Travessa do Pasto, freguesia de Santa Maria Maior, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:50 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30h., prosseguindo para inumação no cemitério paroquial de Santo António da Serra. A família mui reconhecidamente agradece todas as manifestações de pesar nesta hora de dor, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu querido parente, prestando-lhe assim a sua última homenagem.

Agradecimentos que são também extensivos nomeadamente, e de uma forma muito especial, à Dra. Mariana, a todos os enfermeiros e assistentes operacionais do 8º andar nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo profissionalismo que demonstraram para com o seu querido parente.

No próximo sábado (05 -10), pelas 18:00 horas, na referida Igreja, haverá missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Eucaristia.

” É com enorme pesar que a Associação TáxisRam lamenta o falecimento do seu Associado, João Luís Gomes. Neste momento de dor, expressamos as nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando-lhes força e paz para superar esta perda”.

Santo António da Serra, 2 de outubro de 2024