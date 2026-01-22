João Luís Camacho Pinto

Sua esposa, filhos, nora e netos, sua irmã, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Professor Eleutério Gomes de Aguiar, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 22/01/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 24/01/2026, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Santo António, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos enfermeiros e assistentes operacionais do 3.º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 22 de janeiro de 2026