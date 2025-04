Sua esposa Maria Lucinda Candelária Vieira Pinto, seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Casa Branca, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza, hoje, com a Celebração da Palavra, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 26, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Hemato-Oncologia do 8º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça e aos dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como trataram o seu saudoso familiar durante a sua doença e internamento.

A Firma MATERATLÂNTICO–MATERIAIS DE CONS-TRUÇÃO E SEGURANÇA, LDA., participa o falecimento do Sr. João Lourenço dos Santos Pinto, irmão do seu Sócio-Gerente, Sr. Carlos Matias dos Santos Pinto e que o seu funeral se realiza, hoje, com a Celebração da Palavra, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho.

A Administração e todos os colaboradores da Base Insular Construções, SA, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso colaborador e colega Sr. João Lourenço dos Santos Pinto, apresentando à família as mais sinceras condolências.

Funchal, 19 de abril de 2025