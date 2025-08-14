MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

14-08-2025
João Jorge Rodrigues de Sousa
João Jorge Rodrigues de Sousa
Faleceu com 57 anos
  • Freguesia| Funchal

Sua mãe, pai, filha, filhos, neta, neto, irmão, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo João Jorge Rodrigues de Sousa, natural da freguesia de São Gonçalo e residente que foi na freguesia do Imaculado Coração de Maria.

O funeral realizar-se-á sexta-feira, dia 15 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente no período das 10.00h até às 11.00h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11.00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 17 de agosto, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, (Igreja Boa Nova) pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 14 de agosto de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que deve acontecer nos apartamentos de Alojamento Local em prédios de Habitação a Custos Controlados?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas