Sua esposa, filha, filho, genro, neta, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo João Gregório Alves de Sousa, natural e residente que foi na freguesia do Caniçal, Machico.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº 1 - Funchal) entre as 09:30h e as 10:00h, saindo de seguida com destino à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família informa que será celebrada missa 7.º Dia, sábado, dia 11 de outubro, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal) pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Caniçal, 6 de outubro de 2025.