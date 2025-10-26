João Gonçalves Pereira

Seus filhos, genro, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, parente e amigo e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 30, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior-Socorro.

Funchal, 26 de outubro de 2025.