João Gonçalves

Seus filhos, Maria Filomena, Tereza, José Manuel e Fátima, seu genro, Sérgio e nora Lígia, seus netos, Brayan, Caitlyn, Chantal, Daniela, e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô e parente, residente que foi à 2.ª Travessa da Morena, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da localidade.

No próximo domingo pelas 8:00 horas será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família agradece muito reconhecida a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Santa Cruz, 13 de agosto de 2025