João Gonçalves

Seus filhos Elizabeth e marido; Zita e filhos; João, esposa e filha; José Esposa e filha; sua irmã, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Pedra Mole, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 20/02/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de São João, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 25/02/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São João, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 20 de fevereiro de 2026.