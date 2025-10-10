Sua filha, filho, nora, genro, neta, neto, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso familiar e amigo João Figueira Pereira, natural do Estreito de Câmara de Lobos e residente em Santo António.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 10 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 11:30h e as 12:30h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h, prosseguindo para cremação, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Mais se informa que será celebrada missa de 30.º dia, sábado, dia 1 de novembro, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 10 de outubro de 2025