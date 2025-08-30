MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Agradecimento e Missa do 7.º dia

30-08-2025
João Figueira da Silva
João Figueira da Silva
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

A sua família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participam que amanhã, domingo, será celebrada missa de 7.º dia pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 30 de agosto de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas