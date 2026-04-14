João Fernando de Sousa

Sua esposa Maria Vitália, sua filha, netos e bisnetos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Pico São João, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 14/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 17/04/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial da Sagrada Família, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 14 de abril de 2026