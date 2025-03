João Feliciano de Barros Rodrigues Figueira

Seus, irmãos, Maria Floripes Figueira e filhos, Alda Figueira, Francisco José Figueira, filhas e netos, sobrinhos, tias, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, tio, sobrinho, primo, padrinho, amigo, vizinho e parente, morador que foi à Rua Condes Torre Bella, Paróquia de Santa Cecília, Freguesia de Cª de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 25 de março de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:15 horas, para a Capela do Cemitério Municipal de Cª de Lobos, onde será celerada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a qual prosseguirá para Jazigo Municipal no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração eucarística, o acompanharem neste momento de dor e esperança.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo muito particular ao Sr. Dr. Sérgio Freitas e à Enfermeira Tânia do Centro de Saúde de Cª de Lobos bem como aos Médicos, Enfermeiros e pessoal auxiliar do Centro de Saúde de São Vicente da Unidade de Internamento de longa duração. Gratos a todos pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com o nosso ente querido. Gratidão. Bem Hajam.

Câmara de Lobos, 25 de março de 2025