João Feleciano de Freitas

Seu esposa, Maria Marinete De Andrade Freitas, seus filhos, Joel Andrade e filhos, Mary Ferreira, marido e filhos, Sandra Freitas e filhos, Laura Campos, marido e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, morador que foi à Rua Padre Pita Ferreira, Edifícios Encosta da Lourencinha, Freguesia de Cª de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, dia 30 de Agosto de 2024, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 09:00 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, onde será celerada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, após a qual prosseguirá para Cremação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que no próximo Domingo, dia 01 de Setembro de 2024, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de Santa Cecília, Freguesia de Cª de Lobos pelas 09:30h horas.

Uma palavra de Apreço aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 2º Piso Poente, Serviço de Cirurgia Geral, gratos a todos pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com o nosso ente querido. O nosso muito Obrigado. Bem Hajam.

Funchal, 30 de agosto de 2024