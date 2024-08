João Evangelista da Câmara Serralha

Seus filhos, nora, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Gorgulho, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 04/08/2024, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 11:00 horas para a capela de São Pedro, Lamaceiros, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 10/08/2024, pelas 18:30 horas, na capela de São Pedro, Lamaceiros, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Partiu um Homem exemplar, um pai dedicado, um avô carinhoso e, acima de tudo, um homem de valores que inspirou sonhos e

compartilhou sabedoria no seu habitual silêncio. ... ”às vezes é no meio do silêncio que descobrimos as palavras por dizer”...

Beijinhos para a mãe, nesse reencontro cheio de amor e paz.

Até um dia...

Nós, por aqui, faremos tudo para honrar a vossa memória.

Porto Moniz, 4 de Agosto de 2024