João Eduardo Fernandes Teixeira

Sua esposa, Maria da Graça Teixeira, seus filhos, noras, netos, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia e concelho de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã (sábado) dia 15-11-2025, com missa de corpo presente pelas 11:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7.º dia será celebrada na próxima (quarta-feira) dia 19.11.2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo, no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a esta eucaristia.

Renovando especiais agradecimentos às equipas: médica; enfermagem; assistentes operacionais de ação médica, do Serviço de Paliativos Hospital Dr. João de Almada, por todos em conjunto demonstrarem um elevado profissionalismo, carinho e atenção nos cuidados prestados ao nosso saudoso familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

Funchal, 14 de novembro de 2025