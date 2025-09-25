MADEIRA Meteorologia
25-09-2025
João Duarte Correia Teixeira
  • Freguesia| São Roque

Sua esposa Maria Ivone França Carvalho Teixeira, seu filho Ruben Dinarte Carvalho Teixeira e esposa, sua mãe Maria da Conceição, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente na Vereda da Cova nº 59, freguesia de São Roque, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo dia 28-09-2025 pelas 8h00 na Igreja Paroquial de São Roque, freguesia de São Roque.

Funchal, 25 de setembro de 2025

