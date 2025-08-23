João de Jesus Henriques

Seus filhos, nora, genro, netos e bisneto, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Levada do Salão, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 23/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na quarta-feira, 27/08/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 23 de agosto de 2025