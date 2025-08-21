Seu filho, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo, João Daniel Nunes Faria, natural da freguesia do Monte e residente na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, dia 21 de agosto, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 23 de agosto, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, (Igreja Boa Nova) pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 21 de agosto de 2025