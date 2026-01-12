João Crisóstomo Nunes de Freitas Alves

Sua esposa Miquelina Teixeira Alves, filho, nora, irmã, cunhados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, irmão, cunhado e parente, residente que foi ao Sítio da Palmeira, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz em Gaula, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério de Gaula.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor.

Domingo (18/01/2026), pelas 10:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz em Gaula, haverá missa do 7.º dia, pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família agradece a todos os profissionais de saúde em especial ao serviço da Hemato-oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e às Assistentes Sociais no Domicílio, pela forma carinhosa e profissional com que trataram o seu familiar.

Gaula, 12 de janeiro de 2026