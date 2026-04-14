Sua esposa Rosa Rocha, filhas, genros, netas, netos, bisneta, bisnetos, irmã, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo João Carlos Vieira de Sousa Rocha, natural de Santa Maria Maior e residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 14 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 11:30h e as 12:30h, na capela do cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7º Dia em sufrágio da alma do seu familiar no sábado, dia 18 de abril, pelas 19:00 na Igreja de Nossa Senhora da Nazaré, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 14 de abril de 2026