28-08-2025
João Carlos Rodrigues Rocha
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Sua esposa, filhas, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua da Venezuela, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 28/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 31/08/2025, pelas 11:30 horas, Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 28 de agosto de 2025

