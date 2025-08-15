João Afonso de Freitas e Nóbrega

Sua esposa, Maria Ilda de Góis Gonçalves, e seus filhos: Juan, Hilda e Jesus, suas noras, netos, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio da Tendeira, freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

A missa do 7.º dia será celebrada na quinta-feira, dia 21 de agosto, pelas 19h00, na Igreja Paroquial da Assomada. A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

Caniço, 15 de agosto de 2025