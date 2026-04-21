Jesuína de Jesus Nunes de Nóbrega

Suas filhas, genros, netas, mãe, irmãos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, filha, irmã, tia e parente, residente que foi ao sítio da Achada de Baixo, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16), pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Sra. da Graça-Achada de Gaula, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em Jazigo Municipal, no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor.

Domingo (26/04/2026), pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de N. Senhora da Graça-Achada de Gaula, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a quem se dignar participar nesta celebração eucarística.

A família agradece a todo o Serviço de Oncologia, em especial à Dra. Mariana Fernandes e à Unidade de Cuidados Paliativos, em especial à Dra. Vilma Passos, pela forma profissional e carinhosa com que sempre trataram a sua familiar.

Achada de Gaula, 21 de abril de 2026