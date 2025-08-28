Jennifer Elizabeth Bryant da Costa

Seu marido, seus filhos, noras e neto, seu cunhado, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho de Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, sexta-feira, 29/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na quarta-feira, 03/09/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial da Sagrada Família, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 28 de agosto de 2025