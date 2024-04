Jaime de Jesus Abreu de Vasconcelos

Sua companheira, seus filhos, genro, noras, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente à Rua da Venezuela, Bloco nº2, R/C-C, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A Família, a Direção, Os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores e utentes da Casa de Saúde São João de Deus, amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso utente, colaborador e amigo que foi residente à Rua da Venezuela, Bloco nº2, R/C-C, freguesia de São Martinho.

Ao querido que nos presenteou com gestos carinhosos e nos deixou legados de força, resistência e integridade que a luz de Deus esteja-te direccionando ao conforto divino e certo de nossa missão aqui permanece segundo a vossa vontade, quanto a mim, meu eterno carinho, respeito e dedicação aos familiares.

Paz eterna Sr. Jaime, Vânia.

A Direção da Coopescamadeira e seus colaboradores participam o falecimento do seu amigo Sr. Jaime Vasconcelos, aproveitando para endereçar aos seus Familiares as mais sentidas condolências.

Funchal, 9 de abril de 2024.