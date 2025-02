Jaime da Côrte Fernandes

Sua esposa, filhos, filhas, genros, netos, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso familiar, que foi residente à Estrada do Tranqual nº 44, Campanário, Ribeira Brava. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta terça-feira, 25/02/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15:00, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre para a Igreja Paroquial de São Brás, sendo celebrada a missa de corpo presente, pelas 16:00, seguindo para o lugar do seu eterno descanso, no cemitério da freguesia.

Mais se informa que a missa de 7.º dia será no próximo domingo, 02/03/2025, às 19:00, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, Concelho da Ribeira Brava. Agradecendo a todas as pessoas que participarem neste momento de perda e dor deste nosso querido familiar. Desde já o nosso muito obrigado.

Campanário, Ribeira Brava, 25 de fevereiro de 2025