Jacinto Gonçalves

Sua esposa, Conceição Farinha Rodrigues Sousa; seus filhos Jacinto, esposa e filhos; Yessica, marido e filho; sua madrasta Fernanda Meneses; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Regional 222, Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 12/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital dos Marmeleiros e Centro de Saúde da Calheta, aos Bombeiros Voluntários, Santa Casa da Misericórdia e Câmara Municipal da Calheta, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Estreito da Calheta, 12 de agosto de 2025