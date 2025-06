Ivo Gomes Farinha

Sua esposa Ângela Gomes de Andrade Farinha, seus filhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Pico, São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 24/06/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a Igreja Paroquial da Vila, São Vicente, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no próximo domingo, 29/06/2025, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial da Vila, São Vicente, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

São Vicente, 24 de junho de 2025