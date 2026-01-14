Isilda de Jesus Maria Pinto de Abreu

Seus filhos: Carmo, marido, filhos e neta, Daniel e companheira, demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente que foi residente no Caminho de São Martinho nº68 porta 7, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

Funchal, 14 de janeiro de 2026