22-09-2025
Isilda da Conceição Pinto Vieira
Isilda da Conceição Pinto Vieira
Faleceu com 78 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente na Ladeira do Cabo Podão, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 22/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:45 em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 13:00 seguindo em cortejo fúnebre até o Cemitério da Freguesia.

A família da Sra. Isilda da Conceição Pinto Vieira agradece, de coração, à toda a equipa do Lar Bela Vista, pelo cuidado, atenção e respeito demonstrados nos momentos difíceis. O profissionalismo de todos os envolvidos fizeram a diferença e serão sempre lembrados com gratidão.

A Funerária do Calvário informa que a Missa de 7º Dia em memória da Sra. Isilda da Conceição Pinto Vieira será celebrada no proximo Domingo, 28 de setembro de 2025, ás 11:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 22 de setembro de 2025

