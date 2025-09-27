Isilda da Conceição Pinto Vieira

A sua família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participam que amanhã, domingo, será celebrada missa de 7.º dia pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 27 de setembro de 2025