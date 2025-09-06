Seu marido, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Isabel Maria de Abreu Gomes Teixeira, natural de Santa Luzia e residente em São Martinho.

O funeral realiza-se, hoje, sábado, dia 6 de setembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 9 de setembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 6 de setembro de 2025