Isabel Gomes Oliveira Nóbrega

Seu marido, João de Nóbrega, filhos, nora, netos, sua cunhada, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar, participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi na freguesia Santa Maria Maior, cujo funeral se realiza hoje pelas 15h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para inumação em Jazigo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15h00, na referida Capela.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Renova um especial e reconhecido agradecimento ao Dr. Fernando Jacinto e à Dra. Styliani, à equipa de enfermagem do hospital de dia e ao pessoal docente, não docente e restante staff do 3º piso do H. Particular da Madeira. Agradecimentos extensivos à Empresa Confort Rent, na pessoa da Dra. Sandra, e aos cuidadores, Sra. Elizabeth, Sra. Eliana, Sr. José e Sra. Paloma, por todos em conjunto porem em prática toda a excelência profissional, patenteada pelo carinho e humanismo demonstrado nos cuidados tidos com a Sra. Enf. Isabel Oliveira, aquando da sua passagem nas referidas instituições, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem-estar.

A todos, uma palavra de profunda gratidão e obrigado.

Terça-feira, dia 18 de fevereiro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 18h00 a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus – Boa Nova, pelo que reitera os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 14 de fevereiro e 2025