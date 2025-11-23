Isabel da Conceição Ferreira de Andrade

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, irmãs, sobrinhos, primos, cunhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu familiar, moradora que foi ao Caminho da Chamorra de Cima, Freguesia do Campanário, Concelho da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, dia 23/11/2025, saindo da capela mortuária do Hospital Dos Marmeleiros pelas 13:00h, para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:00h, prosseguindo para cremação no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente e de um modo muito especial a toda a equipa de Profissionais: Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Hospital Dos Marmeleiros, pelo seu incansável profissionalismo e dedicação, nos cuidados à nossa ente querida durante o internamento, a todos o nosso muito Obrigado.

A família agradece as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor.

Campanário, 23 de novembro de 2025.