Sua filha Ana Paula Freitas de Almada e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade e profissionais o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Isabel Correia de Freitas, natural da freguesia do Porto da Cruz e residente que foi na freguesia de Santo António - Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 10 de março, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º Dia, sexta-feira, dia 13 de março, na Igreja Paroquial do Porto da Cruz pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

“Entre nós não ficou nada por dizer... nada por sentir...até já mãe”.

Um agradecimento à equipa de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 10 de março de 2026