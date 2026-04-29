Irmã Maria José de Ascensão de Faria

As Irmãs da Apresentação de Maria, juntamente com os seus familiares, em ação de graças pelo dom da sua vida, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua muito estimada Irmã Maria José Ascensão Faria, que residia ao Caminho do Pilar, São Martinho.

O seu funeral realiza-se hoje, dia 29 de abril de 2026, saindo da Capela da Ressurreição – Pilar, com destino ao jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Antes, será celebrada a Eucaristia de corpo presente, pelas 15h00, na referida Capela.

Neste momento de dor e saudade, as Irmãs da Apresentação de Maria e os seus familiares expressam o seu profundo agradecimento a todas as Pessoas dos Cuidados de Saúde do 7º e 8º andar, do serviço de Hemato Oncologia do Hospital Dr Nélio Mendonça; da Unidade dos Cuidados Paliativos, do Serviço de Apoio Domiciliário, que acompanharam e cuidaram com dedicação exemplar esta nossa Irmã, destacando o profissionalismo, a competência e a humanidade demonstrados em todos os momentos. Que Deus, na Sua infinita bondade, a todos recompense.

Agradecem, igualmente, a todas as pessoas que se dignarem acompanhar este momento de despedida, manifestando assim a sua solidariedade e comunhão.

Será celebrada a Missa de 7.º dia na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, pelas 17h00, na Capela da Ressurreição, Pilar, São Martinho, agradecendo-se, desde já, a presença orante de todos.

Funchal, 29 de abril de 2026