Irmã Maria da Luz Borges

A Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias e familiares cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa Irmã (Religiosa) e parente, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no Funchal, prosseguindo o seu funeral para inumação no referido cemitério.

A Congregação e familiares agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa Irmã Religiosa.

Funchal, 16 de outubro de 2025