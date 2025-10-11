MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

11-10-2025
Irene Faria do Nascimento
Irene Faria do Nascimento
Faleceu
  • Freguesia| Ribeira Brava

Seus sobrinhos presentes e ausentes, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada de São João, Sitio do Vale, Freguesia da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, dia 11 de outubro de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 11:00 horas, para a Igreja Paroquial de São Bento, Freguesia da Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, após a qual prosseguirá para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na próxima terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de São Bento, Freguesia da Ribeira Brava, pelas 08:00 horas.

Sairá do Entroncamento do Moreno, junto à paragem de autocarros, duas carrinhas táxi para as pessoas que queiram acompanhar o seu funeral, pelas 11:30h, regressando depois ao mesmo local.

Ribeira Brava, 11 de outubro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carmo Marques

HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA

Marmelos
10/10/2025 08:00

Está a chegar a época do marmelo. Sim, já estou a imaginar algum dos meus leitores a segredar para os seus botões: “o que não faltam por aí são marmelos,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas