Irene Faria do Nascimento

Seus sobrinhos, presentes e ausentes, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada de São João, Sitio do Vale, freguesia da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza amanhã, sábado, dia 11 de outubro de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 11:00 horas, para a Igreja Paroquial de São Bento, freguesia da Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, após a qual prosseguirá para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na próxima terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de São Bento, freguesia da Ribeira Brava, pelas 08:00 horas.

Sairá do Entroncamento do Moreno, junto à paragem de autocarros, duas carrinhas táxi para as pessoas que queiram acompanhar o seu funeral, pelas 11:30h, regressando depois ao mesmo local.

Ribeira Brava, 10 de outubro de 2025