Inocência Neves de Lima Ponte

Seus filhos, noras e netos, seu irmão, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural do Seixal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 06/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 08/03/2026, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Lar do Porto Moniz, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Seixal, 5 de março de 2026