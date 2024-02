Inês de Fernandes

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, trinetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, participam o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi ao Caminho das Preces, paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Cª de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14H00, para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo- Cª Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15H00, prosseguindo o funeral para o cemitério de Câmara de Lobos.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e informa que a missa do 7ª dia será celebrada no dia 14/02/2024, (quarta-feira) pelas 20H00, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Cª de Lobos.

Câmara de Lobos, 09 de fevereiro de 2024