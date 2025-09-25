Igor Miguel Andrade Freitas

Sua esposa e seus filhos, seus pais, sogros, irmãos, cunhados, sobrinha, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 25/09/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na quarta-feira, 01/10/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada e do Serviço de Hematologia, em particular a Unidade de Neutropénia, 8° andar nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 25 de setembro de 2025