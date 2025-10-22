Henrique Gregório de Abreu

Sua filha, Fátima Néli Pontes Abreu e sua neta, Alice Matilde de Abreu Jardim, seus irmãos ausentes, Rita de Abreu e família, José de Abreu e família, seus cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, avô, irmão, cunhado, tio, primo, padrinho e parente, residente que foi à Rua Condes Torre Bela, Paróquia de Santa Cecília, Freguesia de Cª de Lobos e que o seu funeral se realiza amanhã, quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 13:30 horas, para o Cemitério Municipal de Cª de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, após a qual prosseguirá para jazigo municipal no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participa que na próxima semana, quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de Santa Cecília, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 19:00 horas.

Câmara de Lobos, 22 de outubro de 2025