Henrique Amândio de Azevedo

Sua esposa, seus filhos, nora e netos, sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Quinta de Santo António, Travessa da Capela, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 02/10/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na terça-feira, 07/10/2025, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, do Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos e às ajudantes domiciliárias da Segurança Social, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Estreito de Câmara de Lobos, 2 de outubro de 2025